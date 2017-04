Opgestapte CdK Tichelaar doet zijn verhaal in Cassata op Radio Drenthe

ASSEN - De opgestapte commissaris van de koning Jacques Tichelaar vertelt morgen voor het eerst zijn verhaal. Tichelaar is te gast in het Radio Drenthe-programma Cassata.

De afgelopen weken is Tichelaar niet naar buiten getreden over zijn vertrek. Morgen blikt hij terug op de affaire waardoor hij in problemen kwam en op de acht jaar dat hij commissaris van de koning van Drenthe was.Eind februari raakte Jacques Tichelaar in opspraak. Toen kwam naar buiten dat hij als commissaris een dubieuze rol had gespeeld bij het gunnen van een klus door de provincie aan zijn schoonzus. In een extra ingelast debat op 1 maart werd Statenbreed het vertrouwen in hem opgezegd. Tichelaar besloot daarop zijn functie neer te leggen.Tichelaar neemt 8 me i afscheid van de provincie. Zelf voelde hij daar eerst weinig voor, maar volgens Gedeputeerde Staten willen veel mensen afscheid nemen van de oud-commissaris.