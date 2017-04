Twee weken lang geen treinen naar Assen: Drie tips voor als je toch op reis gaat

Station Assen is vanaf dit weekend twee weken niet bereikbaar met de trein (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Vanwege werkzaamheden aan het spoor rijden vanaf morgen geen treinen tussen Groningen en Hoogeveen.

De werkzaamheden bij station Assen zijn nodig om ruimte te maken voor een extra trein die vanaf september tussen Assen en Groningen gaat rijden. Het spoor wordt vernieuwd en de vernieuwde Vredeveld-fietstunnel wordt op zijn plaats gezet.



Waar moet je rekening mee houden als je de komende weken op reis gaat richting Groningen of Hoogeveen?



Tip 1

Houd rekening met een extra reistijd tussen de 15 en 45 minuten. De NS zet bussen in, maar die doen er langer over dan de trein.



Tip 2

De NS zet snel- en stopbussen in. De snelbussen rijden van Assen direct naar Groningen of Hoogeveen. De stopbussen rijden bijvoorbeeld ook naar station Beilen.



Tip 3

Raadpleeg de reisplanner van de NS vlak voor je op pad gaat. Je kunt zien hoe laat de bussen vertrekken, waar je eventueel moet overstappen en hoe laat je op de plaats van bestemming aankomt.

Door: Jeroen Kelderman Correctie melden