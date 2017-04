Jeugd EK biedt perspectief voor CH De Wolden

PAARDENSPORT - Het binnenslepen van het jeugd EK voor springruiters biedt perspectief voor CH De Wolden in Veeningen.

Dat zegt Christiaan Hendriksen van de organisatie van het concours."Onze naam is goed bij de bonden. We willen in 2019 laten zien dat we ook een internationaal kampioenschap kunnen organiseren en zullen ons op termijn vaker inschrijven", zegt Hendriksen.Behalve voor CH De Wolden zou de organisatie van het EK ook een positief effect hebben op de rest van de provincie. Er komen minimaal driehonderd deelnemers uit 35 landen op af. "We verwachten een economische spinoff van ruim 1,2 miljoen euro voor de provincie Drenthe", zegt Hendriksen.