Paasvuur al honderden jaren oud

Paasvuren waren eeuwen geleden al een gebruik in Drenthe (foto: Margriet Benak)

ASSEN - Het is bijna Pasen, misschien wel het belangrijkste Christelijke feest over de wederopstanding van Jezus. Maar Pasen staat voor veel mensen vooral voor heidense gebruiken zoals eieren zoeken, de Paashaas en Paasvuren.

"De eerste melding van Paasvuren in Drenthe stamt uit 1624", Henk Nijkeuter van het Drents Archief in Assen haalt een dik boek met allerlei kerkelijke aantekeningen tevoorschijn.



Vuile liederen

"Onze bronnen maken in 1624 melding van paasvuren in Zweeloo en Dalen en in 1630 van samenkomsten van jongeren op Pasen. In Dwingeloo wordt op Pasen de klok geluid, gedronken en vuile liederen gezongen."



Volgens Nijkeuter wilde de kerk eigenlijk de Paasvuren verbieden: "Maar de mensen vonden de vuren belangrijk omdat ze magische krachten bezaten. Zo geloofden de inwoners van Drenthe dat als de rook van het vuur door de boomgaarden waaide, het een vruchtbaar jaar zou worden."



Omarmen

Verbieden heeft geen zin, dus omarmt de kerk de heidense Paasvuren maar en maakt er een Christelijke traditie van. Het vuur staat voor de verrijzenis van Jezus en het verbranden van het hout staat voor het verbranden van de doornenkroon van Jezus.



Zijn wij in Drenthe nou de enige met paasvuren?

Nou nee, eigenlijk in heel Centraal Europ tot aan Kopenhagen aan toe worden paasvuren aangestoken. Alleen de dagen waarop verschillen. In Drenthe zijn de meeste Paasvuren op zondag en maandag, alleen in Wapse en Wittelte steken ze de vuren op zaterdag aan.

Door: Frank Janssen Correctie melden