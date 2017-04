Keukenbrand veroorzaakt rookschade in Hoogeveen

De brandweer had het vuur snel onder controle (foto: Persbureau Meter) Er ontstond rookschade aan de woning (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - In een woning aan de Huijgensstraat in Hoogeveen is vanmiddag brand uitgebroken.

De brand woedde in de keuken. Hierbij kwam veel rook vrij.



De brandweer had het vuur snel onder controle. Er is rookschade ontstaan aan de woning.