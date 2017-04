Karts na jaren weer terug op TT Festival Assen

ASSEN - Kartracen komt na zo'n twintig jaar afwezigheid weer terug op het TT Festival in Assen.

Projectleider Sander ten Bosch van het TT Festival is blij dat het gelukt is om de karts terug te halen naar de stad. "Zo wordt het steeds meer weer een echt motorfeest, zoals we dat van vroeger kennen. Met de geur van gasolie, brandend rubber en benzine. Ik zie ze nog zo rijden, die karts, zo voor de Miro langs, op het Neptunusplein."Oud-organisator Jan Puper van het vroegere TT-feest reageert enthousiast als hij hoort dat de karts terugkeren. "Karten was jarenlang een vast onderdeel van het festivalprogramma en erg in trek bij het publiek", vertelt Puper.Volgens hem is het zeker twintig jaar geleden dat er voor het laatst karts door de straat in Assen raceten. "Bij ons gingen ze op het laatst ook door de Weiersstraat. Er vloog toen nog eentje het publiek in, maar gelukkig is allemaal goed afgelopen."Volgens Puper verdween het karten uit het festivalprogramma, omdat destijds de Koninklijke Nederlandse Automobiel Club besloot dat karten niet langer op stratencircuits mocht. "Maar dat had toen niks met dat ongelukje te maken hoor", aldus Puper.Volgens Ten Bosch is de veiligheid van het publiek rond het motorvermaak op de Weiersstraat goed gewaarborgd. Vorig jaar is er proefgedraaid met speciale betonnen afzetblokken en voldeden die prima, zegt hij. "Dus die komen dit jaar weer", aldus Ten Bosch.De kartraces zijn op donderdagavond 22 juni op de Weiersstraat, waar het meeste motorvermaak tijdens het TT Festival is te vinden. Het TT Festival is dit jaar van woensdag 21 juni tot en met zaterdag 24 juni. Op zondag 25 juni zijn de TT-races.