LTC-voorzitter Rozema lost trainersprobleem op

VOETBAL - LTC-voorzitter Jan Rozema maakt het seizoen af als hoofdtrainer van zaterdagtweedeklasser LTC uit Assen. De club nam deze week, in goed onderling overleg, afscheid van Gerwin Bruinsma.

Rozema verruilt de voorzittershamer dus voor de voetbalschoenen. Daardoor ontstaat er een acute vacature voor de positie van voorzitter. "De trainerspositie is op dit moment belangrijker. We waren sowieso al op zoek naar een nieuwe voorzitter, omdat ik vanwege mijn privé-situatie regelmatig in het buitenland zit en vind dat een voorzitter ten allen tijde beschikbaar moet zijn voor een voetbalclub.Rozema erkent dat de stap opmerkelijk is, maar legt uit dat het een weloverwogen keuze is geweest. "We zochten iemand die de spelers al kent, want de tijd die rest is maar kort. Een optie was om 2e elftal-trainer Herman Timmer door te schuiven. Dit hebben we niet gedaan omdat zijn team op het punt staat om kampioen te worden."Het is voor Rozema, die in het verleden trainer was van Velocitas, VVK, LTC, Lycurgus, GRC Groningen, ZFC Zuidlaren, ZNC en LEO, zijn derde klus als interim-trainer. De voorgaande keren dat hij kort voor het einde van de competitie instapte deed hij dat zeer succesvol. Zo hield hij tien jaar geleden LTC in de tweede klasse en twee jaar geleden pakte hij met ZNC zelfs de laatste periode, waarna hij promoveerde naar de 2e klasse.Vanuit de spelersgroep was er geen vertrouwen in een goede afloop van een teleurstellend seizoen. LTC dreigt voor de tweede keer in drie jaar tijd te degraderen.Rozema, die in totaal 11 jaar lang hoofdtrainer van LTC is geweest, heeft vertrouwen in een goede afloop. "Rechtstreekse degradatie afwenden zal lastig worden. We staan zeven punten achter, met nog vier wedstrijden. In dat geval moeten we alles winnen. We kijken gewoon van week naar week. Ik heb er vertrouwen in dat we het gaan redden. Ik vind in ieder geval dat we met deze groep te laag staan."