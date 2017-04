Dames KTP Nieuw Roden spelen vanavond landelijke bekerfinale

ZAALVOETBAL - De dames van KTP Nieuw Roden staan vanavond in de landelijke bekerfinale zaalvoetbal.

Het team neemt het op tegen de vrouwen van Drachtster Boys. De finale wordt vanavond vanaf 19.00 uur gespeeld in Amsterdam. De KNVB zendt de wedstrijd live uit via YouTube.Ondanks de spanning zit de stemming er vanmiddag goed in bij de vrouwen. In de kantine van VV Nieuw Roden wordt gezongen. "Onze teams liggen heel dicht bij elkaar, dus het wordt vast een enorme strijd", zegt verdedigster Jildau Huitema. Aanvoerder Linda Visser is positief. "We hebben goed getraind en ik denk dat we ook goed voorbereid zijn."Het is de eerste keer dat de zaalvoetbaldames van KTP de finale weten te bereiken. Vorig jaar ging het team uit Nieuw Roden nipt ten onder tegen Drachtster Boys, maar dat was toen in de halve finale.