Ypenburg en Beeksma van HZVV naar Germanicus

VOETBAL - Middenvelders Stan Ypenburg en Jordi Beeksma verlaten na dit seizoen HZVV, de koploper in de zaterdag 1e klasse E. Beide spelers verruilen de zaterdageersteklasser voor zondagtweedeklasser Germanicus uit Coevorden.

De 23-jarige Ypenburg keert terug naar zijn woonplaats Coevorden, waar hij in de jeugd van Raptim speelde. Via HHC kwam hij afgelopen zomer bij HZVV terecht.Beeksma (26 jaar) is bezig aan zijn tweede periode bij HZVV. In 2010 kwam hij over van MSC, maar vertrok hij na een jaar alweer naar HODO. Na drie seizoenen in Hollandscheveld keerde de middenvelder terug bij de zaterdageersteklasser uit Hoogeveen.Naast Beeksma en Ypenburg vertrekken ook Broek, Gritter en de gebroeders Doldersum bij HZVV. Alex Zomer, Jos Fidom (beide MSC) en Denyal Dzemidzic (ACV) zijn de eerste versterkingen voor volgend seizoen.HZVV staat met nog vier duels voor de boeg drie punten boven d'Olde Veste'54. Saillant detail: die ploeg is morgen de tegenstander van HZVV in de beker.