Wat is er dit paasweekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Er zijn ook dit paasweekend weer allerlei sportieve, muzikale en culturele activiteiten in Drenthe. Wij hebben een aantal tips voor u op een rijtje gezet.

Zoals elk jaar kunt u het paasweekend op verschillende plaatsen in Drenthe genieten van de paasvuren. Wilt u weten waar er bij u in de buurt een paasbult staat? Kijk dan hier. De vuren zijn, afhankelijk van de plaats, op Eerste of op Tweede Paasdag te bewonderen.Oude tijden herleven tijdens de AgriClassic in de TT Hall Assen. Origineel of gerestaureerd, gepoetst of wat roestig; in het paasweekend gaat u op de AgriClassic terug in de tijd met meer dan vierhonderd tentoongestelde tractoren, landbouwwerktuigen en stationaire motoren uit vervlogen tijden. Dit jaar wordt er speciale aandacht besteed aan het thema 'made in Holland'. Naast al het echte, grote materiaal zijn er ook diverse miniaturen en diorama's te bewonderen. Ook aan de kinderen wordt gedacht met een aantal leuke activiteiten.Zaterdag is het vroeg uit de veren voor een wandeling door een vogelrijk gebied in Noord-Drenthe, De Onlanden. Talloze soorten watervogels, rietvogels, maar ook roofvogels komen in De Onlanden voor. Vertrek is om 6.00 uur bij het Tonckenhuys in Zuidwolde. Vooraf opgeven mag, maar is niet noodzakelijk.Zaterdag is ook de 38e omloop door het Land van Kleine Hein, georganiseerd door de WSV Emmen met start en finish op de wielerbaan Meerdijk. Drie wielerwedstrijden , die beginnen met de amateurs. Daarna volgt nog een wedstrijd voor de nieuwelingen meisjes en junioren-vrouwen. Deze wedstrijd heeft de nodige landelijke belangstelling omdat deze meetelt voor het Healthy Ageing-klassement. Tot slot volgen de nieuwelingen.In hartje Orvelte is er voor de liefhebbers een paasmarkt op zondag, Eerste Paasdag. Er zijn kraampjes met onder andere handgemaakte producten, wollen plaids en kleden. De bakkerij uit Orvelte bakt wafels en er zijn schapenvachten, tapasplankjes en tassen. Zuivelatelier Orvelte staat er met kaas en biologische wijn. Nieuw op de markt is de 'Popcorn Steammachine'. Op een bijzondere manier wordt biologische popcorn gemaakt. Kinderen mogen hun steentje bijdragen aan het maken van de popcorn. Zodra de popcorn klaar is gaat de hoorn en komt er stoom uit de pijpen. Ook speelt de machine zijn eigen muziek.De Ierse singer-songwriter Ben Reel komt op weer optreden in café Rue de la Gare in Emmen. Vorig jaar trad de zanger voor het eerst op in het Emmer café. Tijdens het concert op zaterdag wordt hij begeleid door de Haarlem Boys. Hij deed ook al regelmatig showcases in Nashville en New York. In 2015 verscheen zijn cd '7th'. Het concert van Ben Reel begint om 23.00 uur. De toegang is gratis.