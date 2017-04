Ondernemend: Meppel is toe aan een eigen cultureel kwartier

MEPPEL - Meppel is toe aan soort van cultureel kwartier rondom schouwburg Ogterop. Meppeler Mark Sluiter vindt dat het oude pand van scholengemeenschap Stad en Esch omgetoverd moet worden tot museum.

Sluiter: "We ontwikkelen samen met architect Pieter Brink een plan om te kijken of we een museum kunnen maken." Sluiter is voorzitter van kunsthuis De Secretarie, midden in Meppel. Ze willen samenwerken met het Drukkerij Museum."We spreken over 3000 vierkante meter om te ontwikkelen. Het museum moet er een onderdeel van zijn. Je hebt zo drie miljoen ontwikkelkosten. We zijn nu hard aan het rekenen. Het moet betaalbaar zijn."