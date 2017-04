LTC-topscorer Modderman naar Achilles 1894

VOETBAL - David Modderman verruilt deze zomer LTC voor Achilles 1894. De 28-jarige aanvoerder is bezig aan zijn negende jaar in de hoofdmacht van de zaterdagtweedeklasser.

LTC-voorzitter Jan Rozema lost trainersprobleem op

Ypenburg en Beeksma van HZVV naar Germanicus

In het seizoen 2013/2014 speelde de aanvaller bij Be Quick 1887 in Groningen.Modderman is dit seizoen met negen treffers de topscorer van LTC, dat vecht tegen degradatie uit de 2e klasse J.Voor Achilles 1894, dat nog maar vier punten nodig is voor het kampioenschap en promotie naar de zondaghoofdklasse, is Modderman de derde versterking. Eerder legde de club doelman Morten Otto (doelman van FC Assen) en centrale verdediger Luuk Kuipers, die overkomt van Be Quick 1887.Paul Weerman is volgend seizoen de nieuwe trainer van Achilles 1894. Hij volgt Theo ten Caat op.