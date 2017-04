Winkelmedewerkers Jumbo springen bij in distributiecentra

Jumbo wil ervoor zorgen dat klanten geen hinder hebben van de stakingen (foto: archief RTV Drenthe)

BEILEN - Tientallen winkel- en hoofdkantoormedewerkers van Jumbo gaan bijspringen in de distributiecentra. Ze doen dit om te voorkomen dat bepaalde winkels niet goed bevoorraad kunnen worden. De bevoorrading is volgens Jumbo in gevaar door stakingen van medewerkers van distributiecentra.





"Van de distributiecentrummedewerkers is 95 procent gewoon aan het werk, maar door het bijspringen van collega's uit het land zullen zij minder hinder ondervinden van de acties", zo laat Jumbo weten in een persverklaring.



De inzet van medewerkers uit andere takken van het bedrijf gebeurt alleen voor zover dit juridisch kan. De stakingen zijn op initiatief van vakbond FNV. Die wil een betere cao voor de mensen die in het distributiecentrum werken.