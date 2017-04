Peter Janssen per direct assistent van Vlijm bij Hurry-Up

HANDBAL - Peter Janssen is per direct de nieuwe assistent-trainer van Hurry-Up. Janssen volgt Slawomir Pywowarczyk op, die gisteravond te horen kreeg dat hij moest vertrekken omdat er tussen hem en de spelersgroep én de technische staf geen chemie meer is.

Janssen furieus: Joop Fiege was al benaderd door Hurry-Up

Janssen is geen onbekende bij Hurry-Up. In 2013/2014 was hij hoofdtrainer in Zwartemeer, maar moest hij na één seizoen alweer plaatsmaken voor Joop Fiege.Die situatie was een pijnlijke voor Janssen die meende een tweejarig contract te hebben. Hendrikus Velzing, toen ook al voorzitter van de club, liet echter weten dat hij dolgraag Fiege als trainer wilde. "Als iemand als Fiege vrijkomt ga je toch afwegen", zei de preses toen.Janssen zal komende woensdag voor het eerst op de bank zitten naast Martin Vlijm, want dan speelt Hurry-Up de eerste kruisfinalewedstrijd om de landstitel tegen LIONS. Het duel begint om 20.00 uur en is live te zien op www.rtvdrenthe.nl