Liveblog MVV - FC Emmen [afgelopen]

VOETBAL - In het gevecht om een play-offticket speelt FC Emmen vanavond de volgende finale. In Maastricht is subtopper MVV de tegenstander.

MVV is nagenoeg zeker van een plek in de play-offs en zal de punten in eigen huis willen houden om zo de eerste ronde van de nacompetitie te ontlopen. Voor Emmen zijn de punten ook heilig, want elke misstap kan uiteindelijk desastreus zijn voor de ambities van de Drentse club.Trainer Dick Lukkien stuurt vanavond de volgende elf spelers het veld in: Telgenkamp; Aslan, Siekman, Bakker, Loen; Rozema, Türk, Klok, Bannink; Peters en Huisman.Huisman krijgt voor het eerst sinds het bekerduel tegen AZ weer een basisplaats. "Die heeft hij verdiend na zijn goede invalbeurt vorige week tegen Achilles'29", aldus Lukkien.MVV - FC Emmen is live te volgen op Radio Drenthe en via de liveblog..