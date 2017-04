Groep ondernemers levert kritiek op Ondernemersfonds Assen

ASSEN - Een groep ondernemers uit Assen heeft kritiek op de gang van zaken bij het Ondernemersfonds Assen. De ondernemers vinden dat het geld niet altijd even goed besteed wordt.

In een brief via Actio Advocaten levert de groep kritiek op de gang van zaken bij het fonds, waarvan zij door middel van een jaarlijkse OZB-heffing ook financiers zijn.De brief is gestuurd aan de gemeenteraad en het college van B en W. Volgende week bespreekt de Asser politiek namelijk voortzetting van het Ondernemers Fonds Assen , nadat uit een enquête bleek dat een meerderheid van de ondernemers dat wil.In het fonds zit jaarlijks zo'n 400.000 euro, dat bij elkaar gebracht wordt door een extra OZB-heffing onder ondernemend Assen. Hiervan wordt geld bijgedragen aan allerlei evenementen in de provinciehoofdstad, zoals het Preuvenement, de Maya-tentoonstelling in het Drents Museum en Klassiek aan de Vaart.Het fonds is opgezet om Assen met allerlei evenementen beter op de kaart te zetten. Een bestuur met vertegenwoordigers uit de verschillende ondernemersclubs uit Assen beslist waar het geld naartoe gaat.Voor de kritische ondernemersgroep is niet altijd even helder op basis waarvan bijdragen worden toegekend, zo blijkt uit de brief. De groep vindt de besluitvorming over de verdeling van het geld niet democratisch en evaluaties zouden niet correct zijn opgezet. Ook zou er te veel geld aan de strijkstok blijven hangen bij adviserende en uitvoerende partijen. Verder vindt de groep dat het Ondernemersfonds Assen prima functioneert voor het centrum, maar niet voor de buitengebieden.De ondernemers willen dat de processen eerst verbeterd worden, voordat de gemeenteraad een besluit neemt over voortzetting van het fonds. Een delegatie van de kritische ondernemersgroep wil graag meewerken aan de verbetering, zo besluit Jan Maarten Pol van Actio Advocaten namens de groep.