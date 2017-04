Meisje (10) in Drouwen weer terecht [update]

Het meisje dat vermist werd, is weer terecht (foto: archief RTV Drenthe)

DROUWEN - Het tienjarige meisje, dat sinds vanmiddag 15.30 uur vermist werd, is weer terecht.

Volgens de politie verkeert ze in goede gezondheid. Het meisje werd aangetroffen in Stadskanaal. Hoe ze daar terechtkwam, is niet bekend.



Het meisje werd vanmiddag voor het laatst gezien bij het Boomkroonpad in Drouwen. De politie zocht met meerdere eenheden samen met Staatsbosbeheer. Ook werden de Dutch Rescue Dogs ingezet. Die speurhonden worden vaker ingezet bij vermissingen.