Meisje (10) vermist bij Boomkroonpad in Drouwen

DROUWEN - Sinds vanmiddag 15.30 uur wordt de tienjarige Manuela de Bruin vermist. Ze is voor het laatst gezien bij het Boomkroonpad in Drouwen.

Manuela is tenger, heeft een bol gezicht en blond haar in een staart. Ze is ongeveer 1.35 meter lang. Volgens de politie draagt het meisje een skinny jeans met daaronder witte sportschoenen met paars-witte veters. Ook heeft ze groen-grijze jas aan.De politie is met meerdere eenheden en samen met Staatsbosbeheer op zoek naar het meisje. Ook zijn de Dutch Rescue Dogs ingezet. Deze speurhonden worden vaker ingezet bij vermissingen.