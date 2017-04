FC Emmen verspeelt zege in Maastricht

VOETBAL - FC Emmen leek uitstekende zaken te doen in de eerste Limburgse wedstrijd dit paasweekend. Tegen subtopper MVV stond Emmen lang met 2-0 voor, maar werd het toch nog 2-2. MVV scoorde in de laatste 12 minuten twee keer.

hier

Ondanks het puntenverlies blijft FC Emmen 9e in de Jupiler League. Die plek is voldoende om aan het einde van het seizoen deel te nemen aan de play-offs.FC Emmen kwam razendsnel op 0-1 door een treffer van clubtopscorer Cas Peters. Hij rondde een prima counter en pass van Alexander Bannink af. Voor Peters was het zijn 14e goal van het seizoen.MVV mocht het balbezit hebben van FC Emmen, maar de Drentse ploeg verdedigde compact en scherp. Bovendien bleek Dennis Telgenkamp weer onpasseerbaar. Met twee goede reddingen op inzetten van Patrick N'Koyi en Shermar Martina hield hij zijn doel schoon.Tien minuten voor rust knalden FC Emmen-verdediger Nick Bakker en MVV-spits Thomas Verheijdt met hun hoofden tegenelkaar. Beide spelers konden aanvankelijk verder, maar Verheijdt bleek in de rust toch te aangeslagen om verder te gaan. Zijn plek werd ingenomen door Emrullah Guvenc.Kort voor rust beging MVV-doelman Bo Geens een overtreding op Kai Huisman. Terwijl de doelman sprong om de bal te vangen schopte hij de Emmen-spits. Iedereen in het stadion zag het, maar het arbitrale trio niet.Ook na rust kwam Emmen heel snel aan treffer. Een dramatische inspeelbal, voor de eigen goal langs van Pereira, werd dankbaar opgepikt door Kai Huisman. Het betekende voor de spits, die sinds lange tijd weer eens een basisplek had, zijn eerste treffer in Emmen-shirt.FC Emmen had controle en deed wat het wilde met het aangeslagen MVV. Oguzhan Türk was een kwartier voor tijd dichtbij de 0-3, maar MVV-doelman Geens keerde de inzet, die dwars door het midden ging.Lukkien haalde Kai Huisman naar de kant voor de snelle Issa Kallon en wisselde daarna Gersom Klok voor Henk Bos. Kallon en Bos vielen slecht in en Emmen verloor in die laatste twintig minuten meer en meer de grip op het middenveld.N'Koyi zorgde in de 78e minuut voor de 1-2. Youri Loen werd simpel uitgespeeld en ook Tim Siekman greep niet in. De spits van MVV schoot vervolgens snoeihard hoog langs Telgenkamp, in de korte hoek.Het publiek in De Geusselt ging vol achter de thuisploeg staan en dat hiep. MVV drong nog meer aan en Joeri Schroijen was, twee minuten voor tijd, de gevierde man. Hij was het eindstation van een actie van Guvenc, die lekker mocht dribbelen in de zestien van FC Emmen en daarna ook nog eens simpel mocht voorzetten.Dennis Telgenkamp zag het onheil al aankomen. "Ik had de gehele tweede helft het gevoel dat het niet bij 0-2 zou blijven. En na die 1-2 weet je dat zij, met de steun van het publiek, alles of niets gaan spelen. Het is balen. We hadden dit niet mogen weggeven, maar verdedigden in de slotfase heel slecht. Hoe dat kan is een raadsel, maar het leek wel alsof we na de wissels de controle verloren."8. NAC 34-56 (+10)9. FC Emmen 34-50 (10. FC Eindhoven 34-50 (-3)11. RKC 34-49 (-5)12. Helmond Sport 34-44 (-16)