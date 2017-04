Brand in twee schuren in Orvelte

De brand woedt in twee schuren (foto: Persbureau Meter) De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle (foto: Van Oost Media) In Orvelte brak vanavond brand uit (foto: Van Oost Media) Brand in Orvelte (foto: Persbureau Meter)

ORVELTE - Aan het Oranjekanaal in Orvelte is vanavond brand uitgebroken.

De brand woedt in twee schuren. In een van die schuren zou hooi opgeslagen liggen. Het naastgelegen huis wordt nat gehouden om te voorkomen dat het vuur overslaat. Meerdere brandweerkorpsen zijn in Orvelte om het vuur te bestrijden.



Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.