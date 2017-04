Brand legt twee schuren in Orvelte in as

De brand woedt in twee schuren (foto: Persbureau Meter) De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle (foto: Van Oost Media) In Orvelte brak vanavond brand uit (foto: Van Oost Media) Brand in Orvelte (foto: Persbureau Meter)

ORVELTE - Aan het Oranjekanaal in Orvelte zijn vrijdagavond twee schuren afgebrand.

De brand brak rond tien uur uit. Meerdere brandweerkorpsen waren in Orvelte om het vuur te bestrijden. Zij konden voorkomen dat een derde schuur vlam vatte en dat de naastgelegen woning ernstige schade opliep.



Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.