Komt er een proces tegen de voormalig directeur van de WMD?

'Onbehoorlijk bestuur en onbehoorlijk toezicht bij de WMD' (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Is er grond voor een juridische procedure tegen oud-directeur Karst Hoogsteen van Waterleiding Maatschappij Drenthe? Trip Advocaten deed onderzoek namens de WMD, maar de conclusie blijft geheim.

Uit het openbare deel van het onderzoek blijkt dat de raad van commissarissen en de aandeelhouders van de WMD hem alle kans hebben gegeven om miljoenen te investeren in Indonesië.



Trip Advocaten deed onderzoek in opdracht van de raad van commissarissen en de aandeelhouders. Beide willen weten of het mogelijk is om de oud-directeur aan te klagen voor het verlies van miljoenen in Indonesië.



Formeel niet in strijd met regels

Volgens de onderzoekers van Trip zijn de interne regels van de WMD zo wazig dat er discussie over mogelijk is. De voormalig directeur heeft 'formeel' niet in strijd gehandeld met de wet, statuten of interne regels.



Maar hij heeft zich niet gehouden aan de afspraken over leningen aan Indonesië. Uit notulen uit 2002/2003 blijkt dat er tussen Hoogsteen en de raad van commissarissen is afgesproken dat hij maximaal 3,5 miljoen euro zonder toestemming van de raad en de aandeelhouders mag investeren. Daar is hij ver overheen gegaan.



Onbehoorlijk bestuur en onbehoorlijk toezicht

Trip verwijt de oud-directeur onbehoorlijk bestuur en zegt er gelijk bij dat het toezicht van de commissarissen ernstig gefaald heeft. Zij hebben alles voor zoete koek geslikt en de directeur in alles vertrouwd. Er is hier volgens Trip sprake van onbehoorlijk toezicht.



Een tweede vraag waarop Trip antwoord zocht, is of de oud-directeur eerlijk is geweest over de risico's die de investeringen in Indonesië met zich meebrachten. Nee, zeggen de onderzoekers.



In 2004 werden al vragen gesteld bij de risico's

Vanuit het toezicht op het waterbedrijf kwamen geen kritische vragen. De directeur vertelde weinig over Indonesië en beschouwde het als zijn werk. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat Hoogsteen een kritische rapport van het ministerie van Buitenlandse Zaken had achtergehouden.



Ingenieursbureau Royal Haskoning waarschuwde in april 2004 al voor de risico's van een contract tussen de WMD en het Indonesische waterbedrijf PDAM Manado. Zo was het contract veel te vrijblijvend en werd getwijfeld of de WMD zich wel bewust was van alle risico's.



Juridische procedure starten

Trip concludeert dat "op goede gronden kan worden gesteld dat de voormalig directeur in strijd heeft gehandeld met de op hem rustende plicht van adequate informatieverstrekking aan de raad van commissarissen."



Vraag is nu of er actie wordt ondernomen. In een tweede rapport van Trip Advocaten wordt daarover gesproken. Maar dit rapport wordt niet openbaar gemaakt. Ook de raden en Provinciale Staten mogen het alleen onder geheimhouding inkijken.



Uiteindelijk zullen de aandeelhouders en de raad van commissarissen ook aan moeten geven of er juridische stappen tegen Karst Hoogsteen worden ondernomen. Eerder zei een jurist van de WMD al dat dit een jarenlang en duur proces kan worden.



Komende week wordt er in de provinciale politiek gesproken over het debacle WMD.

Door: Andries Ophof Correctie melden