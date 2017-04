Beschonken kroegbezoeker stapt op scooter en wordt gesnapt

De man had te veel gedronken (foto: Pixabay)

EMMEN - Op de Peyserhof in Emmen is afgelopen nacht een 48-jarige man aangehouden voor rijden onder invloed van alcohol.

De man kwam een kroeg uit en stapte op zijn scooter. Bij een alcoholcontrole bleek dat de man bijna drie keer meer had gedronken dan is toegestaan.



Het rijbewijs van de man is ingenomen.