Molen De Juffer staat stil vanwege risicovolle wieken

Molen De Juffer (foto: Wikimedia Commons)

GASSELTERNIJVEEN - Molen De Juffer in Gasselternijveen staat voorlopig stil. Reden is de risicovolle constructie van de wieken.

Niet alleen in Gasselternijveen draait de molen voorlopig niet, in totaal zijn 48 molens in Nederland stilgezet. Het gaat om molens met zogenoemde deelbare molenroedens. Dat zijn wieken die uit twee delen bestaan en vastgezet zijn met bouten en moeren. Uit onderzoek blijkt nu dat het risico bestaat dat er bouten losraken, waardoor de wieken kunnen losschieten.



Molen De Juffer draaide voor de stilzetting vorige maand twee keer per week. Molenaar Fred Mijnhart noemt het jammer. "Alsof je als wielrenner de Tour de France wil rijden, maar geen fiets krijgt."



Het is nog onduidelijk hoe het probleem wordt opgelost, wie voor de kosten opdraait en wanneer de molens weer mogen draaien. "Dat loopt allemaal via het Rijk. Er moet eerst een oplossing gevonden worden en daarna moeten alle 48 molens aangepast worden. We hopen dat we tijdens de Nationale Molendag op 13 mei weer kunnen draaien."