Jacques Tichelaar kijkt terug op eenzame periode: 'Ik zat in een rouwproces'

ASSEN - Jacques Tichelaar wil weer aan het werk. Na een moeilijke periode, vol eenzaamheid en fysieke klachten, heeft de oud-commissaris van de koning weer energie.

In het Radio Drenthe-programma Cassata vergelijkt Tichelaar de periode na zijn vertrek met een rouwproces. "Er zijn momenten dat ik lang uit het raam kan staren of dat ik het gevoel heb dat ik in een verkeerde droom beland ben. Je voelt je verdrietig en eenzaam. Maar ten opzichte van 2 maart gaat het beter."Eind februari raakte Tichelaar in opspraak, toen naar buiten kwam dat hij als commissaris een dubieuze rol had gespeeld bij het gunnen van een klus door de provincie aan zijn schoonzus. In een extra ingelast debat op 1 maart werd Statenbreed het vertrouwen in hem opgezegd. Tichelaar besloot daarop zijn functie neer te leggen De dagen na zijn vertrek was hij ziek. "Op een gegeven moment werd ik 's nacht heel beroerd. Overgeven, diarree, versnelde hartslag. Dat heeft een aantal dagen geduurd. Je staat onder zo'n enorme druk. Je slaapt slecht, pleegt roofbouw op je lichaam. Dat kwam er allemaal uit."Hoe kijkt Tichelaar terug op de affaire - begonnen met publicaties vanen- die tot zijn vertrek leidde? "Het opmerkelijke is dat we het over iets hebben dat in de tweede helft van 2015 gebeurd is. We hebben het nu over 1 maart 2017. Heb ik signalen gehad waarvan ik dacht: dit gaat niet goed, hier moeten we de Staten bij betrekken, het bestuur, ambtenaren? Ik kan die film nog zo vaak afspelen, maar dat beeld verandert niet. Die publicaties overkomen je dan. Dan heb je wel in de gaten dat het een grote vlucht neemt."Tijdens het debat over de affaire maakte Tichelaar excuses, maar later in het debat brak er iets bij hem. "Er ontstond boosheid toen Statenleden begonnen over dossiers waar ik part noch deel aan heb. Na nachten zonder slaap en dagen met allerlei emoties brak er iets bij mij. Wanneer ik het gevoel heb dat mij onrecht wordt aangedaan, word ik een vechter."Dat de Staten geen vertrouwen meer in hem hadden, kan Tichelaar accepteren. "Dat is hard, maar dat is politiek. Dan moet je dat accepteren en je conclusies trekken."Voorafgaand aan het debat werd Tichelaar gebeld door partijvoorzitter Hans Spekman, die hem adviseerde om op te stappen. "Ik heb gezegd: 'Bedankt voor de mededeling, maar ik ga een debat in en hoor graag wat de Staten vinden'. Ik leg verantwoording af als commissaris en niet als lid van de PvdA."Tichelaar kijkt ondanks de affaire positief terug op zijn tijd als commissaris van Drenthe. "Ik heb Drenthe met verschrikkelijk veel plezier gediend. Ondanks dat er heel veel problemen zijn, er zijn ook heel veel dingen opgelost. Kijk naar de Rijksdiensten, de kazerne, de gevangenissen, het vertrek van Philips, Shakespeare, het Pauperparadijs, het Sinterklaasfeest in Meppel, de vluchtelingenproblematiek."En nu? Tichelaar, 64 jaar, wil weer aan het werk. Waar is nog niet bekend. "Ik neem er de tijd voor. Maar ik heb weer energie. Ik wil me ten dienste stellen van de maatschappij."