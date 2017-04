Stroomklok gestolen uit weiland in Buinen

De stroomklok en accu zaten in dit kastje (foto: Jenne Wolters)

BUINEN - In een weiland aan de Borgerderstraat in Buinen is vannacht een stroomklok met accu gestolen. De apparatuur wordt gebruikt om een omheining met schrikdraad van stroom te voorzien.





Normaal gesproken staan er vijf pony's achter het schrikdraad. Hoe deze dieren nu in het weiland gehouden worden, is nog niet bekend. Wel worden er door verschillende meelevende mensen tijdelijke stroomvoorzieningen te leen aangeboden.



Op social media wordt door de gedupeerde boer een oproepje gedaan om mensen te vinden die iets hebben gezien. Ook wordt er gemeld dat er een donkerkleurige Volkswagen Caddy in de omgeving is gezien toen de stroomklok verdween.