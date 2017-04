Lammetjesvijfling geboren in Hijken

De lammetjesvijfling kort na de geboorte (foto: Jan Boelen)

HIJKEN - Aan de Vorrelveenseweg in Hijken zijn gisteren vijf lammetjes uit één schaap geboren. Dit is een zeldzaamheid, vooral omdat alle vijf de lammeren levend ter wereld kwamen.

Normaal gesproken krijgen schapen 2 á 3 lammetjes per keer.



Boerin Liesbeth Boelen: "Het is zulk mooi nieuws, zo rond de paastijd, vijf lammetjes in één keer! Omdat het wel heel zwaar is voor het moederschaap, hebben we drie van de lammetjes apart gezet en die voeren we met een flesje."



Helaas heeft één van de drie lammetjes die apart zijn gezet het uiteindelijk niet gered.