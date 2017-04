MSC na rust ruim onderuit tegen De Meern

VOETBAL - MSC heeft in de hoofdklasse A slechte zaken gedaan tegen concurrent De Meern. De ploeg van trainersduo Leo Blom en Jan Derk Brandsma slikte op eigen veld een 2-5 nederlaag.

Door het verlies ziet MSC de gevarenzone weer dichterbij komen. De Meppelers zakken, met nog vijf wedstrijden te gaan, van de achtste plaats naar de onderkant van de middenmoot. Voor MSC is het de eerste competitienederlaag sinds het ontslag van Herman Scherpen en Bas Bijen eind maart. Onder leiding van Blom en Brandsma volgden daarna overwinningen op subtopper SWZ en laagvlieger JOS Watergraafsmeer. Tussendoor werd in de noordelijke districtsbeker overigens wel verloren van zaterdaghoofdklasser Staphorst.In het duel met De Meern liet MSC in het eerste kwartier enkele kansen onbenut. Die offensieve slordigheden kwamen de thuisploeg duur te staan. Halverwege de eerste helft nam De Meern de leiding via Bob Verweij. Met een lob zorgde Björn Bakker voor de gelijkmaker, maar nog voor de pauze tekende Lejon Cats voor de 1-2.Een eigen doelpunt van Twan Verweij bracht MSC vlak na de hervatting opnieuw naast De Meern. Ook die score gaf de Drentse equipe daarna uit handen. Gokhan Yasar nam de 2-3 voor zijn rekening, waarna Verweij zijn tweede goal van de middag op het bord zette. Kesly den Haag legde kort voor het einde de 2-5 eindstand vast.MSC ziet De Meern nu op de ranglijst passeren. De Utrechtse equipe speelde echter wel een wedstrijd meer. MSC komt over twee dagen weer in actie voor eigen publiek. Dan is koploper ADO '20 de opponent.MSC strikte eerder deze week twee nieuwe spelers voor komend seizoen. Tjisse Kerkstra gaat de overstap maken van Flevo Boys en Mo Ali Pour Asli wordt overgenomen van Dieze West.