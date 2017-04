Eefting vijfde op omnium bij WK baanwielrennen

Vijfde plek voor Eefting (archieffoto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

BAANWIELRENNEN - Roy Eefting uit Grolloo is bij de WK baanwielrennen als vijfde geëindigd op het omnium. In Hongkong veroverde Benjamin Thomas de wereldtitel. De Nieuw-Zeelander Aaron Gate werd tweede, de Spanjaard Albert Torres derde.

De 27-jarige Eefting reed een regelmatig omnium met de zevende plaats op scratch, de vijfde op de temporace en de zesde in de afvalkoers. De Drentse baanwielrenner werd in november voor de derde keer in zijn carrière Nederlands kampioen op het omnium.



Eefting miste vorig jaar op een haar na de selectie voor de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. Hij was toen in de race voor een plek in de ploegenachtervolging.