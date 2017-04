Wie heeft de mooiste en de grootste paasbult?

Den Hool doet mee voor de verkiezing van hoogste paasbult (foto: Simone Oosterbaan / RTV Drenthe)

ERICA - Drentse vereniging 't Aol Volk keurt vandaag paasbulten in Zuid-Oost Drenthe. Er wordt gekeken naar vijf criteria: materiaal, vorm, meiboom, teerton en netheid.

Dit jaar is er een verkiezing voor de hoogste paasbult en een verkiezing voor de mooiste paasbult. Alle paasbulten worden opgemeten, maar dat is nog niet zo makkelijk als het lijkt: "Je moet het wel af kunnen lezen van zo'n gradenboog. De verdeling is wel belangrijk", aldus keurder Luc Strating.



De perfecte paasbult is rond van bovenaf gezien, rechtstandig naar boven en met een meiboom bovenop de bult. Welke bulten de prijzen gaan winnen wil Strating nog niet vertellen. De uitreiking vindt plaats op tweede paasdag.