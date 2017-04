ACV neemt ook horde Eemdijk: 0-3

ACV viert de derde treffer van de middag van Jonah van der Werf (foto: Niels Dijkhuizen/RTV Drenthe)

VOETBAL - ACV heeft het eerste inhaalduel in het paasweekend gewonnen. In Bunschoten versloegen de Assenaren Eemdijk met 3-0. Door de zege is ACV koploper DOVO tot op één punt genaderd. Bovendien heeft de ploeg van trainer Fred de Boer nog één duel minder gespeeld.

Aanstaande maandag komt ACV weer in actie. Dan is laagvlieger SDV Barneveld de tegenstander.



Saber Hendriks

ACV, voor het eerst sinds lange tijd weer, met Willem de Jong in de basis speelde een moeizame eerste helft, maar kwam wel op voorsprong. Een handsbal in de zestien van Eemdijk, na een corner van de Assenaren, betekende een strafschop die onberispelijk werd ingeschoten door Saber Hendriks. Voor de spits betekende het zijn 15e competitietreffer van het seizoen. Eemdijk deed niet veel onder voor ACV, kreeg twee mogelijkheden, maar die waren niet besteed aan Jasper Bolland.



0-2 en 0-3

Een kwartier na rust kwam ACV op 0-2. Nick Westebring krulde de bal fraai in de verre hoek, na een voorzet van Willem de Jong. Zes minuten voor tijd, nadat de Assenaren al twee kansen onbenut lieten in de counter, viel de beslissing. Jonah van der Werf haalde de trekker over na goed voorbereidend werk van invaller Erik Eleveld. Ook hij maakte, na een aantal weken blessureleed, weer wat minuten.



Stand aan kop in de hoofdklasse B (in totaal 30 duels):

1. DOVO 26-53

2. ACV 25-52

3. Staphorst 26-50

4. Apeldoorn 26-44

