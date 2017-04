HZVV uitgeschakeld in kwartfinale door d'Olde Veste '54

VOETBAL - Het is HZVV uit Hoogeveen niet gelukt om de halve finale van de districtsbeker te halen. D'Olde Veste '54 uit Steenwijk was in de kwartfinale met 3-0 te sterk. De uitslag gaf niet de verhoudingen in het veld goed weer. De ploeg van trainer Karlo Meppelink wist de kansen niet te benutten en d'Olde Veste sloeg steeds toe op de juiste momenten.

HZVV kwam scherp uit de kleedkamper en kreeg ook kleine kansjes. Toch was de openingstreffer voor d'Olde Veste. Sander Nijstad scoorde na acht minuten al voor de ploeg uit Steenwijk, dat daarmee gelijk een flinke tik uitdeelde.De ploeg van trainer Meppelink was even van de leg, d'Olde Veste was in het begin van de eerste helft de betere ploeg. Oud-Alcidiaan Yannick Kalusi had de 2-0 op zijn schoen, maar keeper Luuk Dorland, de vervanger van Hidde Streutker in het bekertoernooi, voorkwam erger.HZVV kwam naarmate de eerste helft vorderde beter in de westrijd, en kreeg ook mogelijkheden. Luchtenberg faalde oog in oog met doelman Tom Holleboom en ging neer in het strafschopgebied. De aanvaller wilde een strafschop, maar kreeg een gele kaart wegens een schwalbe. De gelijkmaker hing wel in de lucht, toch gingen beide ploegen rusten met een 1-0 voorsprong voor d'Olde Veste 54, de nummer 2 van de Eerste Klasse E en dus de directe concurrent voor HZVV om het kampioenschap.Net als in de eerste helft scoorde d'Olde Veste al vrij snel. Een fantastische vrije trap van Brian van der Zweerde vloog in de kruising. De missie om de halve finale te halen leek helemaal onmogelijk toen Sander Nijstad ook nog voor de 3-0 zorgde. De ploeg uit Hoogeveen mocht Dorland ook nog bedanken dat de score niet hoger uitviel, want de keeper zorgde er met enkele knappe reddingen voor dat de malaise niet erger werd.Twintig minuten voor tijd kreeg HZVV de kans om terug in de wedstrtijd te komen. Luchtenberg kreeg ditmaal wel een penalty na een overtreding van Kevin de Vries. Stan Ypenburg wist echter geen gebruik te maken van dit buitenkansje. Keeper Tom Holleboom redde knap namens de ploeg uit Steenwijk.Het restant van de wedstrijd ging als een nachtkaars uit. HZVV geloofde niet meer in een wederopstanding en d”olde Veste vond 3-0 ook meer dan genoeg.In de halve finale van de districtsbeker Noord neemt d'Olde Veste het op tegen SC Genemuiden. Die ploeg wist in de kwartfinale af te rekenen met WVV.