Google bezoekt Meppel met privacy-caravan

De privacy-caravan deed Meppel aan (foto: Simone Oosterbaan / RTV Drenthe)

MEPPEL - De privacy-caravan van Google was vandaag in Meppel. Bewoners kregen tips over hoe ze hun privacy en online beveiliging het beste kunnen beheren.

"Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders heel erg geïnteresseerd zijn in privacy", aldus woordvoerder Arjan Qhutbullha. "Nederland staat op de tweede plaats van landen waar het vaakst met de zoekmachine naar de term 'privacy' wordt gezocht."



Ook in Meppel maken mensen zich zorgen over hun privacy. Zo vertelt een bezoeker van de caravan: "Mijn online-privacy is heel belangrijk, maar ik vraag mij af in hoeverre dat gewaarborgd kan worden."



Van 22 maart tot 21 april is de privacy-caravan in verschillende plaatsen in Nederland te vinden. Meppel is de enige plaats in Drenthe die bezocht wordt door de caravan van Google.