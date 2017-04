Alle uitslagen zaterdagamateurs

VOETBAL - Het amateurvoetbal had vandaag een zeer afwisselend menu in petto. Op de velden kwamen clubs uit zowel het zaterdag- als het zondagvoetbal in actie. Bovendien werden duels in de kwartfinale van de districtsbeker afwerkt. Een overzicht van de uitslagen van wedstrijden in klasses met Drentse clubs.

Hoofdklasse B

Staphorst - SDC Putten 2 - 0

Eemdijk - ACV 0 - 3

Excelsior '31 - csv Apeldoorn 3 - 0

Oranje Nassau - SC Genemuiden 1 - 0

Urk - NSC Nijkerk 3 - 1

SDV Barneveld - AZSV 0 - 2



Eerste klasse E

VEV'67 - Drenthina 2 - 0



Derde klasse C

Appingedam - Noordwolde 2 - 1

SC Loppersum - HFC '15 4 - 0



Derde klasse D

SVN'69 - SC Lutten 0 - 3

Elim - Fit Boys 1 - 5

Hollandscheveld - Vitesse'63 6 - 1



Vierde klasse C

FC LEO - De Lauwers 3 - 3

S.V. Haulerwijk - VVK 3 - 1

ODV - GRC Groningen 4 - 0

Opende - SIOS 2 - 2



Vierde klasse D

NKVV - SCN 1 - 8



Vijfde klasse D

Espel - MSC 0 - 0



Vijfde klasse E

VEV - Tiendeveen 0 - 3



Kwartfinale districtsbeker

d' Olde Veste'54 - HZVV 3 - 0



Hoofdklasse A, zondag

Hoogland - Alverna 2 - 2

Hollandia - SWZ Boso Sneek 2 - 1

SJC - Woezik 0 - 2

De Bataven - JOS Watergraafsmeer 1 - 0

Silvolde - RKHVV 2 - 2

MSC - De Meern 2 - 5



