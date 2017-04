SC Elim lijkt niet meer te redden in 3e klasse

VOETBAL - SC Elim kan rechtstreekse degradatie uit de 3e klasse D nauwelijks meer ontlopen. De ploeg van trainer Jan-Otto Benjamins verloor op eigen veld met 1-5 van Fit Boys en heeft nu nog een kleine kans op handhaving via de nacompetitie.

Met name in de eerste helft liet de thuisclub het afweten. De ploeg speelde niet met een instelling die nodig is om dreigende degradatie te ontlopen. Veel duels werden verloren en verdedigend speelde de ploeg veel te statisch.Dat gaf de gasten alle ruimte en kansen op een goal. Nadat Dirk Jan Smelt in het begin een grote kans liet liggen, lukte het Matthijs Bonnen halverwege de eerste helft wel. Op aangeven van Leon Timmerman scoorde de aanvaller van Fit Boys alleen voor keeper Arne Wachtmeester (0-1). Vijf minuten later was het al 0-2. Een vrije trap van Gerald Haandrikman werd door Wesley Boertien van richting veranderd en maakte keeper Wachtmeester kansloos. Weer vijf minuten later omzeilde Rick Koops de buitenspelval en scoorde beheerst de derde treffer voor de gasten uit Beilen (0-3). Het enige gevaar bij de thuisclub kwam van Herman Klomp. Maar hij had twee keer geen geluk met zijn acties.Kennelijk had trainer Jan-Otto Benjamins zijn ploeg in de rust stevig toegesproken, want de thuisclub kwam met een betere instelling weer in het veld. Toch waren de betere kansen voor Fit Boys. Rick Koops miste eerst een voorzet van Dirk-Jan Smelt en even later schoot hij vanaf rand zestien meter recht in de handen van keeper Arne Wachtmeester. De thuisclub herpakte zich prima en dat werd na tien minuten beloond. Een afstandschot van Eduard Schonewille werd in eerste instantie gestopt door keeper Peter-Jan Oosting, maar in de rebound tikte Wesley Boertien van dichtbij binnen (1-3). Even leek de thuisclub terug te kunnen komen. Maar een kwartier voor tijd maakte Rick Koops aan alle onzekerheid een einde (1-4). De topscorere van Fit Boys, Leon Timmerman, benutte even later een strafschop en bepaalde de eindstand op 1-5.In het tumult rond de toegekende strafschop werd Remon Benjamins met rood weggestuurd. De speler van SC Elim gaf in woord en gebaar aan het niet eens te zijn met scheidsrechter Rotmensen uit Schoonebeek.Door de nederlaag blijft SC Elim laatste in de 3e klasse D met 11 punten. Vitesse '63, dat met 6-1 verloor van Hollandscheveld, staat voorlaatste met 14 punten. De plaatsen die recht geven op mogelijke handhaving via de nacompetitie zijn Borger en CSVC, met respectievelijk 23 en 17 punten. Er zijn nog vier speelronden te gaan.