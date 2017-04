Sipma baalt van zesde plaats op NK dammen: Dit was mijn kans op de titel

Wouter Sipma op een archieffoto (foto: RTV Drenthe)

DAMMEN - Bij afwezigheid van wereldtoppers Roel Boomstra en Jan Groenendijk had Wouter Sipma uit Hijken zijn zinnen gezet op de titel, maar hij keerde zonder medaille terug van het Nederlands kampioenschap op Urk.

Nadat Sipma vandaag in zijn laatste partij remise speelde tegen Ron Heusdens restte voor hem de zesde plaats. "Ik was als tweede geplaatst en ging voor het kampioenschap, maar het is een nare anderhalve week geweest. Dit was mijn kans op de titel, maar ik was niet helemaal scherp. Ik zat vaak een beetje versuft achter het bord naar mijn idee. Het is lastig te zeggen waar dat aan ligt. Ik dacht ik klaar was voor het NK, maar blijkbaar niet."



Sipma staat bekend om zijn risicovolle speelstijl. "Dat heeft mij deels genekt dit toernooi. Bij mijn speelstijl is het belangrijk dat je scherp bent, dat je weinig fouten maakt. Als je dan toch fouten maakt zijn de gevolgen vaak vrij ernstig."



Tegen Heusdens miste Sipma kansen op de overwinning, waarmee hij ook zijn kans op de derde plaats verspeelde. Bij brons had hij zich geplaatst voor het volgende NK. "In januari en februari zijn pas de kwalificatiewedstrijden voor het NK, daar moet ik dan aan meedoen. Tot die tijd zijn er ook andere toernooien, waarvan het WK in oktober het belangrijkste is."



Het NK werd gewonnen door de pas 19-jarige Martijn van IJzendoorn. Alexander Baliakin werd tweede, het brons was voor Ron Heusdens.