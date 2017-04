Opvallende terugkeer Guido ten Cate bij Hoogeveen zondag

Ten Cate stapt over binnen Hoogeveen (foto: Gerjo Stegeman)

VOETBAL - Guido ten Cate gaat opnieuw aan de slag bij de zondagtak van Hoogeveen, uitkomend in de eerste klasse F. De aanvaller besloot in de zomer van 2014 nog de overstap te maken naar de zaterdagamateurs van diezelfde Drentse club. Nu kiest hij dus voor de omgekeerde route.

De 33-jarige Ten Cate speelde 190 officiële duels voor Hoogeveen zondag, waarin hij 107 keer scoorde. Momenteel is hij bezig aan zijn derde seizoen bij de zaterdagtak. Met die ploeg is Ten Cate nog volop in de race om een plek in de derde klasse. De teller bij Hoogeveen zaterdag staat inmiddels op 59 officiële wedstrijden en 51 doelpunten.



Naast Ten Cate maakt ook de aanvallend ingestelde Julian Mol (23) de overstap naar Hoogeveen. Hij speelde in de jeugd bij De Weide om maakte de overstap naar sc Heerenveen. Later speelde Mol zijn wedstrijden in het shirt van HZVV. Twee jaar geleden keerde hij terug bij De Weide.