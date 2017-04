Nieuw Buinen uitgeschakeld in beker na strafschoppen

Nieuw Buinen tegen Buitenpost (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - Nieuw Buinen is als laatste Drentse ploeg uitgeschakeld in de noordelijke districtsbeker. Buitenpost was beter in het nemen van strafschoppen. Nieuw Buinen dwong in de slotseconde van de wedstrijd strafschoppen af, nadat het 4 minuten voor tijd op achterstand kwam.

Het duurde even voordat de eerste helft op gang kwam. Beide ploegen wilden in de beginfase niet alle risico's nemen maar na twintig minuten kwam de wedstrijd los. Beide ploegen kregen een paar grote kansen, maar voor Buitenpost miste Rob Dijkstra een grote kans, terwijl Koen Hateboer voor de thuisclub de grootste kans miste. Op de doellijn schoot de lange spits de bal over. Voor rust werd er niet gescoord.



Het begin van de tweede helft, leek op die van de eerste. Het publiek moest ruim 13 minuten wachten op de eerste kans. Nieuw Buinen doelman Brian de Jonge reageerde attent op een doelpoging uit de vijfde corner van de gasten. Amper 3 minuten later verzuimde Arnoud Bentum de openingstreffer te scoren. Zijn lobje was niet goed genoeg om doelman Robert van der Laan te verrassen.



Toen 4 minuten voor tijd invaller Wim de Vries de wedstrijd openbrak, leek de wedstrijd beslist. In de slotseconde bracht Robert Tieks de thuisclub langszij. De strafschoppen werden door Buitenpost echter veel beter genomen. De Friezen misten niet, terwijl Hateboer en Berends faalden.



