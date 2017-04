VCG wil weer met eerste elftal aan competitie deelnemen

VCG wil terugkeren in competitie (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - VCG hoopt komend seizoen weer met een eerste elftal aan de competitie te kunnen deelnemen. In het seizoen 2013/14 was de club uit Geesbrug nog met een elftal actief in de vijfde klasse zaterdag. Wegens een gebrek aan nieuwe spelers besloot VCG daarna noodgedwongen verder te gaan in de reserveklasse.

Over anderhalve week hoopt het bestuur van VCG tijdens een vergadering het licht definitief op groen te zetten voor een comeback. Voorzitter Reinder Schonewille toont zich optimistisch: "Het is nu zaak om de puntjes op de i te zetten. De bedoeling is echt dat we gaan terugkeren. Die kans is volgens mij 99 procent."



Volgens Schonewille is de invulling van de selectie vergevorderd. "We hopen nu nog één of twee oud-spelers te kunnen terughalen. Verder kunnen we natuurlijk uit onze jeugd putten."