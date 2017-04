Camping Buitenland van Floortje Dessing geopend

ZANDPOL - Camping Buitenland in Zandpol heeft de deuren voor het eerst geopend. Dat laat eigenaresse en presentatrice Floortje Dessing weten op Twitter.

Dessing kocht het Recreatiecentrum Zandpol samen met vier vrienden. In oktober 2016 werd al bekend dat er een kampeerterrein van gemaakt zou worden.De camping is zo duurzaam mogelijk, en er is zelfs de mogelijkheid om een eigen duurzaam huisje te bouwen, zo vervolgt de bekende Nederlandse op haar Twitter-account.