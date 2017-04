Drenten en vluchtelingen samen in een toneelstuk

Twee neven uit Syrië beatboxen (foto: RTV Drenthe)

WESTERBORK - Vluchtelingen spelen samen met Drenten in het nieuwe theaterstuk 'Vreemde gasten'. In het stuk delen zij muziek en verhalen uit Drenthe, Syrië, Irak, Ethiopië, Somalië en Eritrea.

'Vreemde gasten' is gebaseerd op de Griekse mythe van het echtpaar Philémon en Baucis die door Zeus en Hermes worden beloond voor hun gastvrije verwelkoming van een aantal vreemdelingen. Het stuk wordt geregisseerd door Tamara Schoppert.



Het stuk is een vervolg van een project van kunst- en cultuurcentrum K&C. Dat centrum organiseerde vijf maanden lang workshops waarin inwoners van Drenthe en bewoners van het azc in Oranje met elkaar zongen.



"Zowel Nederlandse, Engelse als Arabische liedjes werden gedeeld", vertelt projectleider Ilse Veneklaas van K&C. "Centraal stond steeds de kennismaking met elkaar en met elkaars cultuur en de uitwisseling van muziek en verhalen. Een aantal deelnemers is uitgenodigd om te spelen in de eindproductie 'Vreemde gasten'.



De productie gaat op 14 mei om 14.00 uur in première bij de zandafgraving bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork.