Kinderen in Zweeloo en Aalden boos over aangestoken paasbult

De kinderen vinden het niet leuk (foto: RTV Drenthe / Serge Vinkenvleugel) Restanten van de paasbult in Zweeloo (foto: RTV Drenthe / Serge Vinkenvleugel)

ZWEELOO - Het paasvuur van Zweeloo en Aalden is vanmorgen al aangestoken. En dat was niet de bedoeling. De kinderen uit de dorpen zijn boos. "Het is 's avonds gewoon veel leuker als het donker is. En als we met z'n allen zijn", zegt een van de kinderen.





De organisatie van het paasvuur werd iets voor 10.00 uur vanmorgen gebeld met de mededeling dat de bult al was aangestoken. "Het is een grote teleurstelling voor de twee dorpen", vindt het bestuur. Dorpsbelangen Aalden en Dorpsbelangen Zweeloo overwegen aangifte te gaan doen van de brandstichting.