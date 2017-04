'Stoppen van SIVO-festival is klap voor de naam Odoorn'

Niezing: het SIVO-bestuur is te snel gestopt. foto: Steven Stegen / RTV Drenthe Oud-voorzitter René Wiggers op het lege SIVO-terrein. foto: Steven Stegen / RTV Drenthe

ODOORN - Ruim een half jaar geleden besloot het bestuur van dansfestival SIVO dat er geen toekomst meer is voor het festival. Een klap die pas langzaam door de vrijwilligers wordt verwerkt. Maar kritiek op het einde is er ook. "Het besluit is te snel genomen", vindt hoteleigenaar Klaasjan Niezing.

Niezing is eigenaar en uitbater van hotel De Oringer Marke. "Ik vind dat de organisatie te snel heeft opgegeven. Volgens mij waren er best mogelijkheden geweest om bijvoorbeeld een kleiner festival op het dorpsplein te organiseren."



'Klap'

Niezing denkt dat de economische gevolgen aanzienlijk zullen zijn. "Ik denk vooral aan de lange termijn. Het verdwijnen van het SIVO is een klap voor de naam Odoorn."



Supermarkteigenaar Jeroen Schippers is milder. "Het is natuurlijk jammer, maar ik ben niet bang dat toeristen ons dorp nu helemaal links laten liggen."



Vrede mee

René Wiggers, die sinds 2011 voorzitter van het SIVO was, heeft er vrede mee dat het bekende muziek- en dansfestival na 32 jaar is gestopt. "Zo'n besluit neem je niet zomaar. Maar als je ziet en weet dat het niet meer haalbaar is, dan maakt dat het besluit een stuk makkelijker."



Rouwproces

Makkelijk was het niet voor Hilly Eisen, die met haar gezin vanaf het allereerste begin haar huis open stelde voor de deelnemers aan het SIVO. Ze heeft plakboeken vol herinneringen. "En nog altijd heel warme contacten over de hele wereld. We hebben mensen gehad van China tot Amerika. Toen vorig jaar het besluit er was om te stoppen had ik het daar heel moeilijk mee. Het was toch wel een soort rouwproces. Maar nu is het boek dicht."

Door: Steven Stegen Correctie melden