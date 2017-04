Balende Ensing mist beslissende slag in Amstel Gold Race

Janneke Ensing voor de start (foto: Karin Mulder / RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Janneke Ensing uit Gieten is vandaag veertiende geworden in de Amstel Gold Race. Anna van der Breggen, die deze zomer olympisch kampioen werd in Rio de Janeiro, won de wedstrijd. Haar Britse ploeggenoot, Elisabeth Deignan, werd tweede, voor de Poolse Katarzyna Niewiadoma.

In de koers over 122 kilometer van Maastricht naar Valkenburg kregen de vrouwen zeventien beklimmingen voor de kiezen, waaronder drie keer de Cauberg.



De Amstel Gold Race voor vrouwen is de zesde wereldbekerwedstrijd van het seizoen en staat sinds 2003 weer voor het eerst op de kalender.