Valthermond veel te sterk voor Raptim

VOETBAL - Een week voor de stadsderby tegen Germanicus leed Raptim een gevoelige nederlaag. In Coevorden was Valthermond met 1-3 veel te sterk en meldt de ploeg van trainer Harris Huizing zich weer terug in de strijd om de titel in de 2e klasse L.

Valthermond begon uitstekend aan de wedstrijd, kreeg in het eerste kwartier een aantal goede kansen en kwam dik verdiend op een 1-0 voorsprong. Edwin Drenth rondde een mooie aanval prima af.Valthermond bleef ook na de voorsprong de bovenliggende partij. Raptim, dat de minste verliespunten heeft in de 2e klasse L, kwam geen moment in het spel. Het was wachten op de 2-0, die na 21 minuten viel. Demy te Velde ontweek de buitenspelval en schoot beheerst binnen.Pas na 31 minuten viel de eerste aanval van Raptim te noteren. Robin de Leeuw zag zijn poging van 16 meter over gaan. Maar Valthermond bleef de betere ploeg en acht minuten voor rust leek Demy te Velde, met zijn tweede van de middag, de wedstrijd te beslissen (0-3).Ook aan het begin van de tweede helft was Valthermond de sterkere ploeg, maar weer sprong de ploeg slordig met de kansen om.Door een prachtige vrije trap van Laurens Meppelink kwam Raptim, uit het niets, weer in de wedstrijd. Van 17 meter schoot de verdediger de bal snoeihard in de kruising.In een mindere tweede helft, viel er verder weinig te genieten. Een schot van Valthermond verdediger Rick Schlimbach spatte uiteen op de lat, maar veel meer viel er voor beide doelen niet veel te beleven.Door de overwinning doet Valthermond weer helemaal mee in de strijd om de titel. FC Assen is koploper. Germanicus, Valthermond en Raptim hebben twee verliespunten minder.