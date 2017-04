Ondernemend: speciale fietswielen uit Ruinen

Arnt Jalvingh uit Ruinen maakt zijn eigen fietswielen (foto: Robbert Oosting / RTV Drenthe)

RUINEN - Fietswielen zijn er in alle soorten en maten, maar wie intensief gebruik maakt van wielen en erachter komt dat ze niet de kwaliteit hebben die nodig is, kan ze ook zelf gaan maken.

Dat dacht Arnt Jalvingh (26) uit Ruinen.



Hij werd als afgestudeerd commercieel econoom fietsenmaker en maakt zijn eigen fietswielen van carbon en aluminium. "Het bijzondere aan mijn fietswielen is dat het gemaakt wordt onder de noemer dat ik ze zelf ook heel houd", vertelt Jalvingh.



Topsporter

Jalvingh komt uit de topsportwereld. Als marathonschaatser oefende hij veel op de racefiets, maar niet altijd met succes. "Het materiaal was voor mij eigenlijk nooit goed genoeg. Toen dacht ik, dat kan ik zelf beter maken." Naar eigen zeggen ging zijn materiaal vaak stuk door de krachten die er op uitgeoefend werden. Na zijn baan als vertegenwoordiger bij een fietsenmerk begon hij voor zichzelf.



"Ik ben geen enkele dag aan het werk, ik ben elke dag aan het hobbyen", vertelt Arnt Jalvingh. "Dat is heel erg verslavend."



Kwaliteit

"We zijn hier een echte fietsenmaker zoals de meeste dorpen wel kennen, maar daarnaast zijn we een echte sportfietsspecialist en maken we handgespaakte fietswielen", zegt Jalvingh. Kwaliteit is voor hem belangrijk en daarom maakt hij de wielen zelf. Samengesteld uit drie delen: velg, naaf en spaken. In overleg met de klant wordt het materiaal gekozen wat het beste bij de klant past.



Jalvingh kan inmiddels prima leven van zijn zaak die bijna uit zijn voegen barst in Ruinen, maar dromen blijven er ook.



"Ik hoop dat ik met de wielen nog eens een keer de stap kan maken dat we zo groot worden dat we daadwerkelijk het professionele wielrennen in kunnen. Dat zou de ultieme exposure en beloning zijn voor hard werken", besluit Jalvingh.