Bosbad in Vledder later open door kou

Het Bosbad in Vledder (foto: Andries Ophof / RTV Drenthe)

VLEDDER - Bosbad Vledder heeft besloten het zwembad een week later te openen vanwege het koude weer. Het buitenbad zou eigenlijk vrijdag 21 april de deuren openen, maar dat moet nu een weekje wachten.

"Zwemmen doe je toch liever bij hogere temperaturen. Bovendien moet een zelfstandig bad dat draaiende wordt gehouden door vrijwilligers ook op de kleintjes letten. De kachel kan daarom nog even uit blijven", zo laat het Bosbad Vledder weten.Een deel van de energievoorziening van het zwembad komt van zonnecollectoren. Die doen het nauwelijks met dit koude weer, dus moet het bad verwarmd worden door kachels op gas. Vorig jaar was de start van het seizoen ook al een koude. Toen was men bang dat er minder abonnementen zouden worden verkocht door het uitblijven van mooi weer.