Dag 1 geen treinen in Assen: Busvervoer werkt goed, maar klachten over Haren

ASSEN - Er zijn voldoende bussen geregeld, niemand hoeft te staan en de bussen rijden op tijd. Het alternatieve vervoer, omdat er tussen Groningen en Hoogeveen geen treinen rijden, functioneert goed. Alleen reizigers uit Haren mopperen.

Vanaf vandaag rijden er twee weken lang geen treinen tussen Groningen en Hoogeveen. Assen krijgt een nieuw station voor meer treinen en daarvoor moeten de sporen op de schop. Reizigers moeten met de bus en dat kost extra reistijd "Deze Eerste Paasdag is nou niet bepaald de drukste dag. Dat is goed want dan kunnen ze eventuele kinderziektes er nog uit halen voor de eerste echte spits komende dinsdagochtend" zegt buschauffeur Edwin de Roo van touringcarbedrijf Lanting uit Hoogeveen. De Roo is één van de vele chauffeurs van verschillende busbedrijven die de NS inhuurt om te zorgen dat er voldoende alternatief vervoer is tussen Groningen - Haren - Assen - Beilen - Hoogeveen.Overigens zou het Tweede Paasdag 's avonds ook druk kunnen worden, omdat studenten dan weer naar hun studiestad reizen.De eerste treinloze ochtend loopt goed. De bussen doen er zoals gepland een kwartier tot drie kwartier langer over dan de treinen maar alles rijdt op tijd en er zijn voldoende zitplaatsen.Reizigers uit Haren zijn niet tevreden. Je kunt vanaf station Haren niet rechtstreeks naar Groningen, Assen of Hoogeveen. Je moet eerst met een pendelbus van het station naar het transferium aan de A28 en daar overstappen. "Als je in de NS-reisplanner op de site of via de app je reis uitzoekt staat die extra busrit en de reistijd er niet bij, waardoor je hele geplande reis niet meer klopt en je nog langer onderweg bent" mopperen verschillende reizigers die vanochtend uit Haren kwamen.De reisplanner gaat bij de reis uit van vertrek vanaf station Haren maar dat is dus in werkelijkheid het transferium. Overigens staat het extra reisje dat gemaakt moet worden met de pendelbus tussen het transferium en station Haren wel in de Reisplanner-app en de site, maar wordt dat pas zichtbaar als je in een geplande reis op de werkzaamheden klikt.