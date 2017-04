SVBO schiet weinig op met gelijkspel

VOETBAL - SVBO heeft in Sneek geen verdere afstand van de directe degradatieplekken weten te nemen. De gehavende ploeg van trainer Rolf Veneboer moest in de 1e klasse F tegen concurrent LSC 1890 genoegen nemen met een 0-0 gelijkspel.

Met een zege had SVBO, dat de twaalfde plaats bezet, uitstekende zaken gedaan in de kelder van het klassement. De voorsprong op de Friese nummer dertien was in dat geval toegenomen tot acht punten. Door de doelpuntloze remise blijft de marge vanzelfsprekend op vijf punten steken en is SVBO nog niet verlost van directe degradatie.In de eerste helft was de Drentse ploeg vooral op de eigen helft terug te vinden. Serieuze kansen voor het doel van LSC 1890 bleven dan ook uit. De thuisclub speelde met het mes tussen de tanden en verschillende spelers van SVBO moesten worden opgelapt na enkele stevige persoonlijke duels. De zeer robuuste instelling kwam LSC 1890 al vroeg op twee gele kaarten te staan.SVBO, dat in Friesland slechts de beschikking had over een krappe selectie, mocht Lennon Ebeltjes bedanken dat het rustsignaal met een gelijke stand werd bereikt. De keeper voorkwam met een prima redding dat Floris Bok van dichtbij de 1-0 scoorde. Ook direct na de pauze toonde Ebeltjes zich een sta-in-de-weg voor de Sneekers. Daarnaast had SVBO mazzel dat de aanvallers van LSC 1890 hun vizier niet op scherp hadden staan.Na een uur spelen begonnen de gasten meer van zich af te bijten. Rene Wolbers was met een schot voorlangs gevaarlijk na een hoekschop. Aan de andere kant moest Ebeltjes ook handelend blijven optreden. De grootste kans van LSC 1890 was voor Brian Bok. Zijn kopbal werd door Ebeltjes op de doellijn gestopt. Via invaller Edfrin Silvania greep SVBO in de slotfase nog bijna de volle buit, maar zijn stiftbal ging naast.Donderdag speelt de club uit Barger-Oosterveld opnieuw een belangrijk duel in de strijd om lijfsbehoud. SVBO gaat dan op bezoek bij Wolvega, de nummer elf in deze klasse. Het verschil tussen beide ploegen is zes punten.