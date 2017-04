Lindeman: Ik was blij dat ik daar reed

Bert-Jan Lindeman na de Amstel Gold Race (foto: Karin Mulder / RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Bert-Jan Lindeman uit Assen kijkt met een dubbel gevoel terug op de Amstel Gold Race. Na een lange vlucht van ploeggenoot Lars Boom reed Lindeman, met zo'n 40 kilometer te gaan op de Kruisberg, weg in gezelschap van onder meer de latere winnaar Philippe Gilbert.

"Natuurlijk wil je altijd meer. Maar ik was ook blij dat ik daar zat. Ik had het al zwaar. Ik kwam al een keer eerder in de wind op een gaatje te zitten. Toen voelde ik gelijk al de kilometers en hoe zwaar de koers was. En op de Keutenberg moest ik in de laatste honderd meter passen. Ja, dat is gewoon zonde", zegt de 27-jarige Assenaar na de finish. ​Lindeman liet zich vervolgens uitzakken en finishte in het peloton op dik negen minuten van de winnaar.



Ploegleider Frans Maassen van LottoNL-Jumbo was blij met de poging van Lindeman. "Dit was de opdracht. Lindeman was afgelopen week vijfde in de Brabantse Pijl en reed toen een super goede koers. Daarom hebben we ons plan gewijzigd en mocht hij zich langer sparen en een goede finale te rijden. Het was alleen jammer dat hij de Keuteberg niet overleefde met die mannen. Dan had hij helemaal zichzelf in de kijker gereden. Maar natuurlijk zit er nog verschil tussen Lindeman en Gilbert, dat is niet zo gek. Maar ik ben blij dat hij, voor zijn doen, zo'n goede koers reed."



"Ik hoop dat ik naar dat niveau toe kan groeien. Je moet ook net een hele goede dag hebben", verklaart Lindeman na afloop. "Het is zo'n hectische en lastige koers. In elke bocht heb je een vluchtheuvel een rotonde of een paaltje. Renners die onderdoor komen. Er gebeurt steeds wat. Ook tijdens die eerste lange vlucht van zo'n 200 kilometer met onder meer Lars Boom is het heel onrustig in het peloton."



Woensdag staat de Waalse Pijl op het programma. Dan zal Robert Gesink starten en wordt de rol van Lindeman weer wat anders. Zondag volgt nog Luik-Bastenaken-Luik. Volgens ploegleider Maassen past Lindeman die laatste koers misschien nog wel het best. "De Waalse Pijl is een geslotener koers. Ik denk dat hij in Luik-Bastenaken-Luik misschien wat meer ruimte krijgt. Hoewel de finale hem daar misschien wat minder ligt."



De mannen reden een koers over 265 kilometer met 35 beklimmingen. In de finale moest Michal Kwiatkowski het hoofd buigen voor winnaar Phillipe Gilbert. De sprint van de achtervolgers werd gewonnen door Michael Albasini.

Door: Karin Mulder Correctie melden